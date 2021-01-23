Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Украины Володимиру Зеленскому.

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в доме престарелых в городе Харькове.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Украины, желаю скорейшего выздоровления пострадавших", - говорится в письме главы государства.