В 2020 году в Азербайджане по фактам коррупции направлено в суд 180 уголовных дел против 281 должностного лица

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана завершило предварительное расследование 180 уголовных дел против 281 должностного лица и направило их в суд для рассмотрения.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе посвященного проделанной в 2020 году работе и предстоящим задачам расширенного коллегиального заседания в Генеральной прокуратуре Азербайджана с участием руководящего состава Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры и военной прокуратуры Нахчыванской АР, а также Бакинской городской прокуратуры в режиме видеоконференции сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сообщил, что в 2020 году по уголовным делам, зафиксированным в следственных органах прокуратуры и соответствующих органах исполнительной власти, возмещен материальный ущерб в размере 171 628 342 маната.

"Бескомпромиссная борьба с коррупцией и взяточничеством, которая является одним из приоритетов политического курса Президента Ильхама Алиева, продолжается. Принятые в этой области комплексные меры позволили нашей стране обеспечить устойчивое и сбалансированное экономическое развитие, создав при этом имидж "самой реформистской" страны в мире", – уточнил Кямран Алиев.

Было отмечено, что реформы Азербайджана в сфере прозрачности государственного управления и противодействия коррупции получили высокую оценку ведущих международных организаций. Подчеркнув, что в последнем отчете международной организации Transparency International "Индекс восприятия коррупции" Азербайджан поднялся на 26 пунктов с 30 баллами, Генеральный прокурор добавил, что достигнутые страной успехи были высоко оценены такими влиятельными международными организациями, как Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), а также другими специализированными в этой сфере влиятельными структурами.

"За отчетный период Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана завершило предварительное расследование 180 уголовных дел против 281 должностного лица и направило их в суд для рассмотрения. Было обеспечено возмещение ущерба в размере 62,436 миллиона манатов, наложен арест на имущество стоимостью 5,115 миллиона манатов.

В течение 2020 года по 47 обращениям, поступившим в Главное управление в связи с коррупционными правонарушениями через "горячую линию" 161, возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", – подытожил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)