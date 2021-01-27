Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Все мы прекрасно помним, что во время недавней войны между Азербайджаном и Арменией ЮНЕСКО выступила с рядом антиазербайджанских заявлений.

Об этом в среду сказал Trend российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя вопрос о том, почему представители ЮНЕСКО избегают посещения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, в то время как делегация ИСЕСКО посетила эти территории и выразила поддержку планам страны по восстановлению ее освобожденных земель.

Кузнецов подчеркивает, что в штаб-квартире ЮНЕСКО прекрасно понимают, что как только ее делегация приедет в Карабах, ей покажут фундаменты разрушенных 63 мечетей из 67, а также разграбленный и полуразрушенный православный храм в окрестностях Ходжавенда: "Потом их повезут по разрушенным и разграбленным азербайджанским кладбищам, покажут места уничтоженных армянами памятников истории и культуры. И все это будет на фоне прекрасно сохранившихся армянских культовых сооружений. Членам делегации ЮНЕСКО как-то надо будет объясняться, но никто в этом мире не хочет признавать своих ошибок и неправоты, поэтому ее представители в Карабах не едут и приедут не скоро".

По словам политического аналитика, для сохранения престижа этой международной организации в данной ситуации есть только один вариант действий: "Они приедут хвалить усилия Азербайджана по восстановлению утраченного культурного наследия. Как только в Карабахе будет отреставрирована первая более или менее значимая с историко-культурной точки зрения мечеть, надо будет ждать скорого приезда делегации ЮНЕСКО, которая скажет "вы молодцы", полагая, что об антиазербайджанских заявлениях времен войны этой структуры в составе ООН в Баку все уже забыли".

Эксперт отмечает, что в случае составления по линии ЮНЕСКО или с ее участием, либо же при ее одобрении реестра ущерба, нанесенного оккупацией азербайджанским историко-культурным ценностям, этот документ автоматически станет основанием иска Азербайджана к Армении в международном арбитраже о выплате компенсации причиненного ущерба.

"Всем понятно, что исламское наследие на оккупированных территориях уничтожалось армянами умышленно, целенаправленно, чего не делали даже гитлеровцы в оккупированных странах. Они же не демонтировали Эйфелеву башню в Париже на металлолом, чтобы отлить из него броню для своих танков. А армяне продавали азербайджанские памятники на металлолом, о чем весь мир прекрасно знает", - сказал он.

Как отмечает Кузнецов, компенсация за ущерб азербайджанскому историко-культурному наследию добьет Армению, а вместе с ней ее церковь и связанную с ней культуру. Поэтому ЮНЕСКО ради сохранения армянской культуры в будущем вполне осознанно жертвует азербайджанской культурой в прошлом и настоящем, добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какие меры следовало бы принять ЮНЕСКО в связи с восстановлением памятников на деоккупированных территориях Азербайджана, эксперт сказал, что справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО будет признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана.

"У Азербайджана и его союзников из исламского мира достаточно сил, средств, интеллектуальных ресурсов, чтобы восстановить с нуля все утраченные объекты и без помощи и участия ЮНЕСКО. И все это будет сделано в кратчайшие сроки и с самым высоким качеством. Формата ИСЕСКО для этого будет вполне достаточно. ЮНЕСКО остается лишь признавать свои ошибки и просить за них прощения", - заключил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева)