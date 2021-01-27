Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с восстановлением города Шуша

БАКУ/Trend/ - Мы будем предпринимать шаги, связанные с дальнейшей жизнью Шуши. Я уже говорил, что в этом году должны быть проведены два мероприятия. Необходимо восстановить фестиваль «Хары бюльбюль» и дни поэзии Вагифа. Должен быть дан старт работам по восстановлению мавзолея Вагифа, и мы должны постараться восстановить мавзолей в этом году. Дни поэзии Вагифа будут проведены перед мавзолеем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Естественно, враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу. Сердце болит, когда, находясь в Шуше, видишь эту горькую картину. Но мы, реализовав все инфраструктурные проекты, в скором времени восстановим Шушу. Как вам известно, моим Распоряжением строится дорога для организации поездок в Шушу. Строится и до конца нынешнего года должен быть сдан в эксплуатацию Физулинский аэропорт. После этого должны быть организованы международные рейсы. Следует уже сейчас проводить в различных странах презентации и выставки, связанные с Шушой. Разработайте эту программу совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством культуры. Необходимо провести в различных странах мира презентации, связанные с историей Шуши, периодом ее оккупации, сегодняшними восстановительными работами. Следует информировать как азербайджанскую, так и международную общественность о ходе восстановительных работ.

Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении. За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил. Дороги в ужасном состоянии, здания разрушены, кругом заросли бурьяна, мусор, уродливые киоски. Разрушили и то, что было. Не оставили камня на камне, только эксплуатировали. А потом говорят, что Шуша – армянский город, пытались изменить ее название. Поэтому реализация инфраструктурных проектов, конечно, является первостепенным вопросом. Параллельно должны правильно проводиться градостроительные работы. До этого назначения вы работали в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, у вас есть опыт, и уверен, что вы будете руководить этой работой.

Разрабатывается конкретная программа, связанная с восстановлением наших исторических, религиозных памятников. Даны соответствующие указания, Фонд Гейдара Алиева активно включился в это дело, как и Министерство культуры, другие соответствующие структуры. Проведена ревизия жилого фонда. Большая его часть находится в непригодном состоянии. В период оккупации в Шуше проживали максимум 2-3 тысячи человек. Армяне, как ни старались, не смогли заселить Шушу. В то время как, разместив там завезенных из-за рубежа армян, они совершили военное преступление. Все эти акции носили пропагандистский характер. Большую часть тех, кто там жил, составляли военнослужащие и их помощники. Ревизия жилого фонда обязательно должна проводиться более детально - первая ревизия проведена, - конечно, после этого будут осуществлены восстановительные работы», - отметил Президент Ильхам Алиев.