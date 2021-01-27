Президент Ильхам Алиев: Все мы, весь наш народ возродим Шушу

БАКУ/Trend/ - Все мы, весь наш народ возродим Шушу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Эта война еще раз продемонстрировала несгибаемый дух азербайджанского народа, еще раз показала, что я сделал все, о чем говорил. Я неслучайно говорил, что знаю, что, как и когда надо делать. Я давал азербайджанскому народу пусть и небольшой сигнал о том, что все будет хорошо. Мы добьемся желаемого, просто всему свое время. В период войны я только однажды сказал о Шуше, да и то, отвечая на вопрос корреспондента о том, когда будет взята Шуша. Конечно, мы не могли говорить об этом. Я сказал, что без Шуши наша победа будет неполной. Но я нисколько не сомневался в том, что мы освободим нашу родную, дорогую Шушу от армянской оккупации, поднимем там флаг Азербайджана. В то время я говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. А сегодня говорю, что все мы, весь наш народ возродим Шушу!» - отметил глава государства.