В Испании удостоена награды акция по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Церемония награждения стран, внесших свой вклад в защиту окружающей среды, прошла в штаб-квартире LG Electronics по Испании, находящейся в Мадриде.

Как сообщает Trend, головной офис LG Electronics по Испании высоко оценил инициированную Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой акцию по посадке в нашей стране 650 тысяч деревьев в день, приуроченную объявленному в Азербайджане в 2019 году «Году Насими». По этому случаю испанский головной офис LG Electronics удостоил награды Азербайджан.

Организаторы высоко оценили вклад Азербайджана в озеленение нашей планеты и сокращение выбросов углекислого газа.

Получая награду от имени нашей страны, посол Азербайджана в Испании А.Магеррамов поблагодарил президента головного офиса LG Electronics в Испании Хайме де Хараиса за награду, отметив, что защита окружающей среды, флоры и фауны является одним из основных приоритетов в нашей стране. Организаторы и участники мероприятия были подробно проинформированы о проектах и мероприятиях, реализуемых в этой сфере в нашей стране по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. А.Магеррамов рассказал о важном вкладе таких благородных акций в смягчение последствий глобального изменения климата, вместе с тем в увеличение зеленых насаждений в мире.

Посол довел до внимания, что по инициативе Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева с 2007 года с целью защиты окружающей среды в нашей стране проводит акцию «Посадим каждый по дереву», в рамках которой в Азербайджане было посажено более миллиона саженцев.

Говоря о важной роли в озеленении Азербайджана Общественного объединения IDEA (Международный диалог в защиту окружающей среды), которое по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в 2011 году развернуло масштабную информационную кампанию по охране окружающей среды в нашей стране, было отмечено, что IDEA совместно с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) успешно реализовало инициативу «Зеленая неделя», а также обеспечило координацию молодых экологов из различных стран.

В ходе мероприятия Чили и Чешская Республика также были удостоены соответствующих наград за вклад в защиту окружающей среды.

В заключение мероприятия была сделана фотография с послами награжденных стран.