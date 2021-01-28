МВД Азербайджана распространило информацию в связи с Огтаем Гюльалыевым

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с Огтаем Гюльалыевым, который пострадал в результате ДТП 29 октября 2019 года.

Как передает в четверг Trend, в информации говорится, что после того, как водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, был приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, некоторые лица, чья деятельность основана на клевете и провокациях, сознательно пытаются снова поднять этот вопрос в социальных сетях, выдвигая ложные обвинения.

Сообщается, что следственные действия, проведенные профессиональными следователями Генеральной прокуратуры и МВД по уголовному делу, возбужденному по известному факту, неопровержимые доказательства, добытые специалистами, и многочисленные проверки, проведенные квалифицированными сотрудниками Министерства юстиции, подтвердили, что происшествие произошло именно по неосторожности и халатности водителя, и родственники пострадавшего и общественность были проинформированы о результатах.

"Что касается абсурдных высказываний о регулярных телефонных разговорах сотрудников МВД с врачами, то следует отметить, что соответствующие сотрудники могут связываться с врачами, экспертами и свидетелями во время расследования, и это их конкретная обязанность в соответствии с законом", – говорится в информации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)