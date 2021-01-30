Проходит встреча между председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР и главой МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване проходит встреча между председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым и министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, сообщает в субботу Trend.

На встрече пройдут переговоры о сотрудничестве и транзитных возможностях Нахчыванской АР.

Отметим, что в рамках поездки по региону глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф, помимо Азербайджана, посетил также Россию, Армению, Грузию и Турцию.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)