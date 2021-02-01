Создана Азербайджано-Турецкая совместная медиа-платформа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция создали совместную медиа-платформу.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждается законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией», сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, совместная медиа-платформа нацелена на усиление двусторонних азербайджано-турецких связей и сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций и создание стратегического медиа-партнерства.

В рамках платформы создание инфраструктуры здоровой медиа-сети между двумя странами будет осуществляться нижеследующими методами:

- обмен знаниями, опытом и источниками в сфере медиа;

- проведение совместных работ с официальными структурами двух стран, функционирующими в сфере медиа;

- проведение совместной борьбы с дезинформацией, встречающейся на международной арене, и правильное информирование международной общественности;

- осуществление совместных работ в сфере телевидения и кино;

- налаживание партнерства с представителями различных медиа и сектров;

- организация программ профобразования и обмена;

- создание моста связи между представителями передовой мысли двух стран.

В документе говорится, что в последующие три месяца после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании будет создана совместная рабочая комиссия для разработки целенаправленного, всеобъемлющего плана по реализации медиа-платформы между Турцией и Азербайджаном.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор6 Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)