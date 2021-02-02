Победивший в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории - французский журналист (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На французском портале Atlantico опубликована статья журналиста Себастьяна Буссуа под названием "Нагорный Карабах: встреча с беженцами, желающими вернуться на земли, с которых они были изгнаны 27 лет назад".

Как передает во вторник Trend, это трагическая человеческая история. Изгнанные из своих домов во время Первой Карабахской войны 30 лет назад почти 800 000 азербайджанских вынужденных переселенцев, земли которых были оккупированы Арменией, ждали возвращения на протяжении всего прошедшего периода. Одержавший победу над Арменией в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории. Сотни тысяч азербайджанцев, чьи земли были освобождены, живут желанием в ближайшее время вернуться в свои дома в Зангилане, Губадлы и других районах. Они мечтают построить новую жизнь спустя 30 лет.

Журналист также рассказывает об уничтожении армянами освобожденных азербайджанцами городов и сел. Он сообщает, что мечети были превращены в хлев, библиотеки были разграблены. Азербайджанское правительство приступило к восстановлению разрушенных территорий.

Французский журналист, повествующий о желании тысяч вынужденных переселенцев, живущих в Баку, вернуться на родину, освещает мнения некоторых из них. Расул и Айгюнь рассказали о лишениях переселенческой жизни, трагедиях, которые пережили их соотечественники, изгнанные из своих домов в результате армянской оккупации. Они говорят, что живут мечтой вернуться в свои села, дома, разрушенные в период оккупации.

В статье также подчеркивается, что для этих людей победа их страны - Азербайджана, является победой Президента Ильхама Алиева, а также победой всех вынужденных переселенцев.

Они отметили, что не у всех вынужденных переселенцев на протяжении истории была возможность возвратиться на родину, и рассказали о своих планах вернуться и построить новую жизнь.

Французский журналист пишет, что не увидел ненависти к армянам у азербайджанских беженцев, с которыми общался. Он выразил надежду, что прежняя гармония, царившая в регионе, со временем будет восстановлена.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)