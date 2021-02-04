Азербайджан и ИСЕСКО: Новые перспективы сотрудничества – газета "Azernews"

БАКУ /Trend/ - В статье "Азербайджан и ИСЕСКО: Новые перспективы сотрудничества", опубликованной в газете "Azernews", рассказывается о развитии в последние годы прочных связей между Азербайджаном и ИСЕСКО, опирающихся на общие ценности, сообщает в четверг Trend.

Статья повествует об успешном сотрудничестве между сторонами в сферах образования, культуры и науки, в частности, подчеркивается визит делегации ИСЕСКО на освобожденные территории Азербайджана в качестве важного шага в этом направлении.

Отмечается, что организация будет помогать Азербайджану в восстановлении памятников, разрушенных в результате агрессии Армении.

В статье также говорится о том, что ИСЕСКО и Министерство образования Азербайджана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере образования, и организация заявила о своей заинтересованности в многочисленных проектах по Азербайджану.

Сообщается, что ИСЕСКО также провела обсуждения дальнейших планов сотрудничества с Министерством культуры Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)