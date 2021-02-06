Представители дипкорпуса ознакомились с разрушениями в Джебраиле (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане прибыли в город Джебраил.
Как передает спецкор Карабахского бюро Trend TV, представители дипкорпуса ознакомились с кладбищем и разрушенными армянами территориями в Джебраиле.
После этого дипломаты отправятся в направлении Худаферинского моста.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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