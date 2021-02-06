Все, что связано с Азербайджаном, разрушено и уничтожено - Хикмет Гаджиев - репортаж Trend TV из Худаферина

БАКУ /Trend/ - Мы на границе дружбы. Как вам известно, во время поездки к Худаферинскому мосту Президент Азербайджана назвал ирано-азербайджанскую границу - границей дружбы. Далее наш путь лежит в Зангиланский район, где мы посетим поселок Миндживан, как вы знаете, там функционировала железнодорожная станция, сегодня эти территории разрушены армянами.

Как сообщает специальный корреспондент Карабахского бюро Trend TV, об этом в ходе совместной поездки с представителями аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса к Худаферинскому мосту в Джебраильском районе сказал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Рассказав о целях поездки, помощник Президента Азербайджана отметил, что её суть заключается в том, чтобы создать условия для представителей дипломатического корпуса и послов своими глазами увидеть зверства, совершенные армянами на некогда оккупированных территориях Азербайджана.

"Армения долгие годы показывала, что осуществляет, якобы, мирную политику. Однако зверства на этих территориях вновь оголяют истинную сущность Армении. Представители дипломатического корпуса увидели, что все, что связано с Азербайджаном, разрушено и уничтожено.

В нашей в поездке также принимают участие журналисты и специалисты, имеющие военный опыт, из разных уголков мира. Они признаются, что даже в самых горячих точках конфликтов крайне редко сталкивались со случаями разрушения кладбищ. Посмотрите, что за вандализм совершен, здесь даже разрушены могилы, кости из могил разбросаны", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)