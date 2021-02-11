Министры обороны Турции и Азербайджана наблюдали за ходом Зимних учений-2021 в Карсе (версия 2)

(первая версия в 16:35)

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов наблюдали за заключительным этапом совместных "Зимних учений-2021" в Карсе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на страницу министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Было отмечено, что министры были проинформированы о ходе учений.

В рамках совместных "Зимних учений-2021", проводимых в Карсе, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов побывали в командном пункте и были проинформированы о ходе учений. Министры посетили полевую пекарню. Хулуси Акар угостил азербайджанского коллегу выпекаемым хлебом.

Затем министры присутствовали на церемонии присяги военнослужащих, участвующих в учениях.

(Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)