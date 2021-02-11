2020 год стал знаменательным не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира – зампред ПЕА

БАКУ /Trend/ - 2020 год стал знаменательным не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Победоносная азербайджанская армия освободила находящийся под оккупацией в течение 30 лет Карабах, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, положен конец исторической несправедливости и признано право возвращения изгнанных со своей земли людей.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе видеоконференции на тему "Турецко-азербайджанское братство: возможности для регионального экономического сотрудничества после Карабахской войны" сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, эта победа обусловлена рядом главенствующих факторов. Прежде всего, в основе победы во Второй Карабахской войне стоит сила и мощь Азербайджанского государства. Другой фактор заключается в единстве, продемонстрированном азербайджанской общественностью – во время войны все сплотились в кулак. Еще одним важным фактором является сила Азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, героизм наших солдат.

Али Ахмедов отметил особую роль братской Турции, оказавшей огромную поддержку нашей стране в достижении этой победы: "С самого начала войны как турецкое государство, так и каждый гражданин Турции твердо заявляли о своей поддержке Азербайджана. Эту поддержку мы чувствовали во время войны".

По мнению вице-премьера, в мире нет других таких государств, между которыми налажены столь же чистые, искренние и надежные отношения, как между Турцией и Азербайджаном. "Это братство испытано временем. Как пример этих испытаниям можно вспомнить Битву при Чанаккале, освобождение Азербайджана от оккупации Кавказской исламской армией. Вторая Карабахская война вновь подтвердила эти братские отношения", – сказал Али Ахмедов.

Зампред ПЕА выразил уверенность в том, что Турция будет рядом и при восстановлении освобожденных от оккупации земель, а правящие партии обеих стран сыграют важную роль в еще большем укреплении отношений между Турцией и Азербайджаном. "Лидеры обеих стран – Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играют исключительную роль в усилении связей между нашими государствами", – добавил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)