Кто из депутатов Милли Меджлиса пройдет вакцинацию – ОПРОС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса, и завтра начнется вакцинация лиц от 50 лет и старше. Интересно, будут ли вакцинироваться депутаты Милли Меджлиса?

Комментируя вопрос, член парламентского Комитета по аграрной политике Таир Рзаев сказал во вторник Trend, что считает вакцинацию целесообразной: "Я переболел коронавирусом, причем в тяжелой форме, и около месяца лежал в больнице. Вчера прошло ровно 6 месяцев с моего выздоровления. Известно, что в организме у переболевших коронавирусом формируются антитела. Поэтому прежде всего посоветуюсь с врачом, пройду обследование, и если будет необходимо, то сделаю прививку. Насколько мне известно, некоторые депутаты уже прошли вакцинацию".

Депутат Афет Гасанова отметила, что считает вакцинацию важной: "Буду прививаться. Избавление от этого вируса только в одном – в своевременной вакцинации. Моей сестре больше 65 лет, она прошла вакцинацию и чувствует себя хорошо. Не надо верить слухам, которые распространяются по этому поводу".

Депутат Азер Бадамов тоже сообщил, что сделает прививку от коронавируса: "Конечно, собираюсь вакцинироваться. Иного пути нет, каждый должен пройти эту процедуру. Только так можно избавиться от вируса".

Депутат Ильхам Мамедов тоже сторонник вакцинации. Он отметил, что сделает прививку, как только начнется вакцинация лиц старше 50 лет: "Единственный путь победить вирус – это вакцинация. Пока вакцина доступна примерно 10-14% населения мира. Если у нас есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться?!"

Депутат Джейхун Мамедов считает, что вакцинироваться необходимо: "Обязательно нужно пройти вакцинацию. Я и сам сделаю прививку, и другим советую".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)