По инициативе депутата Арзу Нагиева прошли встречи с семьями шехидов и ветеранами войны в Гедабее и Товузе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиева команда проекта "Əsgərə xatirə kitabı" совместно с военнослужащими N-ской воинской части министерства обороны встретилась с семьями шехидов и ветеранами войны в ряде сел по 104-му Гедабей-Товузскому избирательному округу, сообщает в среду Trend.

На встречах были отмечены постоянное высокое внимание и забота Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой об инвалидах, ветеранах Карабахской войны, семьях шехидов. Одним из основных направлений политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана, является усиление социальной защиты ветеранов, инвалидов войны и семей шехидов, своевременное решение их проблем, всестороннее внимание и забота о них.

Долгом каждого является оказание внимания этим людям, их поддержка, в том числе психологическая, юридическая, и самое главное, моральная.

За материальную и моральную поддержку, оказанную семьям шехидов и ветеранам войны, и проявленную солидарность выражаем признательность руководителю проекта "Əsgərə xatirə kitabı" Нуране ханум, исполнительному директору Мельтем ханум.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)