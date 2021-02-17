Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламентской комиссии Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 17 февраля встретился с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Муджтабой Зуннури.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, приветствуя делегацию, министр Джейхун Байрамов сказал, что визит будет способствовать развитию отношений между двумя странами на высоком уровне. Министр подчеркнул, что существующие исторические, культурные и религиозные связи между нашими странами составляют основу двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что азербайджанский народ и государство высоко оценивают тот факт, что Иран всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, нерушимость его границ, в частности во время Отечественной войны.

Муджтаба Зуннури поздравил азербайджанское государство и народ с великой победой, подчеркнув, что Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана и солидарен с ним. Он выразил соболезнования семьям шехидов и азербайджанскому народу и пожелал раненным скорейшего исцеления.

На встрече был отмечено, что есть большой потенциал для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Также было сказано, что парламенты, в свою очередь, могут способствовать расширению этих отношений.

Было выражено мнение, что в свете новой ситуации и новых возможностей в регионе наши страны могут продвигать ряд партнерских проектов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)