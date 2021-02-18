Госпогранслужба Азербайджана обеспечена 5 тысячами доз вакцины

БАКУ /Trend/ - В Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана началась вакцинация от COVID-19, передает в четверг Trend.

Начальник медицинского управления Государственной пограничной службы, профессор Кянан Юсиф-заде сообщил журналистам, что ГПС обеспечена 5 тысячами доз вакцины

По его словам, это количество на первоначальном этапе обеспечивает существующую потребность.

Профессор Юсиф-заде подчеркнул, что сначала будут вакцинированы пограничники в Баку и его окрестностях: "Процесс займет примерно месяц. Потом будут вакцинированы пограничники, несущие службу на других территориях".

По поводу вакцинации пограничников, которые служат на освобожденных территориях, начальник медуправления сказал, что они будут вакцинированы на следующих этапах.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)