Музеи под открытым небом на освобожденных территориях Азербайджана будут иметь большое историческое значение – эксперт

Политика 19 февраля 2021 20:40 (UTC+04:00)
Музеи под открытым небом на освобожденных территориях Азербайджана будут иметь большое историческое значение – эксперт

БАКУ /Trend/ - Создание музеев под открытым небом на освобожденных территориях Азербайджана будет иметь большое историческое значение.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт и исследователь по культурным ценностям, профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов,

По его словам, это предложение, выдвинутое Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, нацелено на то, чтобы сохранить следы армянских преступлении на азербайджанских территориях, потому что такие музеи еще долго будут хранить следы армянского вандализма и донесут до грядущих поколений трагедию нашего народа.

Исмайлов отметил, что организация таких музеев потребует большого внимания и высокого профессионализма: «Музеи под открытым небом должны демонстрировать как моменты расизма и этнической чистки по отношению к нашему народу, так и совершенных актов вандализма за последние 28 лет новой истории, а также предоставлять посетителям подробную информацию о событиях, которые происходили на этом отрезке времени».

Исследователь считает, что при выборе места под музеи обязательно должна учитываться степень важности территории: «Следует учесть, что большее внимание привлечет создание музея там, где больше и теснее находятся руины зданий и строений. Примером могут служить соответствующие части лечебного комплекса Истису, городов Агдам, Зангилан, Физули, Джабраил, а в местах с небольшой численностью населения – мечети, святилища».

Эксперт добавил, что важны также и музейные экспонаты, которые расскажут о произошедших событиях.

По мнению Исмайлова, при создании музеев необходимо уделить внимание на то, чтобы они не повторяли друг друга. Демонстрация подземных и наземных культурных достояний тоже может разнообразить музейный интерьер: «К примеру, незаконно эксплуатировавшийся армянами комплекс археологических памятников на территории Шахбулаг Агдамского района и Азыхская пещера в Ходжавендском районе будет иметь очень большое значение с исторической точки зрения. Восстановление заповедной территории в 350 гектаров колыбели азербайджанской культуры – города Шуша превратит его в музей под открытым небом. Следы армянского вандализма можно сохранить и здесь, проведя работы по консервации отдельных особняков, административных зданий и жилых домов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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