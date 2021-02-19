Азербайджанские и российские эксперты: завершение Карабахского конфликта открывает новые возможности для региона (ВИДЕО)

По инициативе Политологического центра «Север – Юг» и Экспертной платформы Baku Network состоялась видеоконференция с участием азербайджанских и российских экспертов на тему: Азербайджан - Россия: региональный фактор в стратегии партнерства».

Участники конференции сошлись во мнении, что завершение конфликта в Нагорном Карабахе и минимизация военных рисков открывают новые возможности для региональной интеграции и экономического сотрудничества, потенциально выгодного для всех государств региона. Эксперты констатировали, что трехсторонние заявления по Карабаху пересмотру не подлежат.