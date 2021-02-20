В парламент Швеции направлено заявление с призывом признать Ходжалинский геноцид

БАКУ /Trend/ - Действующая в Швеции Ассоциация Швеция-Азербайджан (SAF) призвала парламент этой страны признать совершенный армянами в конце прошлого столетия Ходжалинский геноцид.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении, направленном в Риксдаг (парламент) Швеции с подписью председателя SAF Севды Дадашевой, сообщается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, 487 человек, включая 76 детей, были ранены, 1275 человек взяты в плен, о судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Было отмечено, что ряд стран, а также 22 штата США, признали Ходжалинский геноцид.

Было также подчеркнуто, что основная цель обращения к шведским парламентариям - информировать местное сообщество о Ходжалинском геноциде, совершенном армянами в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, добиться дачи правовой и политической оценки этому кровавому преступлению. Заявление было отправлено также политическим партиям страны.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Восемь семей были уничтожены полностью, 487 человек, включая 76 детей, были ранены, 1275 человек взяты в плен. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)