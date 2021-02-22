Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана продолжает работу по разработке концепции мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы.

Для реализации проекта на высоком уровне министерство обратилось как к местным специалистам, так и зарубежным экспертам, и начало сотрудничать со всемирно известной итальянской компанией "G GROUP", которой успешно реализован ряд международных проектов.