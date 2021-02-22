Азербайджанское агентство выявило случаи пиратства со стороны армян

БАКУ /Trend/ - Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджана сообщило о работах, проделанных в течение 2020 года в направлении предотвращения случаев пиратства со стороны армян.

Как передает в понедельник Trend, в отчете агентства по итогам 2020 года отмечается, что за указанный период в центре внимания были и другие правонарушения, и для их устранения принимались соответствующие меры.

В рамках мер по разоблачению армянской фальсификации на различных языках были изданы следующие книги: "Армянские выдумки ущемляют права других народов"(Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına xələl gətirir), "Армянский геноцид" или армянский террор?", "Противоречащие сами себе "авторские права армянства"(Öz-özünü təkzib edən "erməniçiliyin müəllif hüququ), "Авторские права" на выдумки в книгах армянских авторов"(Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara "müəlliflik hüququ") и другие.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)