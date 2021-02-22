Стенд Армении на оборонной выставке IDEX-2021 в ОАЭ пустует

БАКУ /Trend/ - В ОАЭ открылась международная оборонная выставка IDEX-2021, в которой участвует и Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ, в первый день выставки стенд Армении пустовал, и вместо вооружения на нем были размещены буклеты.

Сообщается, что вооружение и техника, которые должны были демонстрироваться на армянском стенде, не были своевременны доставлены в Абу-Даби. В настоящее время экспонаты Армении остаются в Москве.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)