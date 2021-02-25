Создана Рабочая группа по месторождению "Достлуг" - распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании со стороны Азербайджана Рабочей группы в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на основании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.
Согласно распоряжению, исходя из третьего пункта утвержденного законом Азербайджана № 263-VIQ от 23 февраля 2021 года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг", со стороны Азербайджанской Республики создается Рабочая группа в следующем составе:
руководитель Рабочей группы
министр энергетики Азербайджана
члены Рабочей группы
- заместитель министра иностранных дел Азербайджана;
- заместитель министра юстиции Азербайджана;
- заместитель министра экономики Азербайджана;
- вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана;
- вице-президент по геологии и геофизике Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Министерствам энергетики и иностранных дел Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.