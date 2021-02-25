Создана Рабочая группа по месторождению "Достлуг" - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании со стороны Азербайджана Рабочей группы в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на основании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Согласно распоряжению, исходя из третьего пункта утвержденного законом Азербайджана № 263-VIQ от 23 февраля 2021 года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджана и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море в целях разработки и согласования проекта межправительственного соглашения, которое будет регулировать сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг", со стороны Азербайджанской Республики создается Рабочая группа в следующем составе:

руководитель Рабочей группы

министр энергетики Азербайджана

члены Рабочей группы

заместитель министра иностранных дел Азербайджана;

заместитель министра юстиции Азербайджана;

заместитель министра экономики Азербайджана;

вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана;

вице-президент по геологии и геофизике Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Министерствам энергетики и иностранных дел Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.