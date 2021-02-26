Агрессия в отношении мирных жителей говорит только о слабости совершившего ее – российский эксперт о Ходжалинском геноциде

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская трагедия – ужасающее событие массового убийства мирных жителей Азербайджана, сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

По словам эксперта, агрессия в отношении мирных жителей – это всегда низкий поступок, говорящий только о слабости совершившего ее.

"После Победы в войне Азербайджан, несомненно, обратил на себя внимание, привлекая всё больше экспертов из разных областей, которые приезжают изучать Азербайджан и распространяют по миру собранную информацию. Именно сейчас у Азербайджана есть возможность привлечь внимание к событиям, которые стали трагической вехой в истории страны и о которых Азербайджан никогда не забудет", – отметила она.

По мнению Галины Ниязовой, очевидно, что азербайджанцы всего мира будут и дальше прилагать усилия, чтобы акты террора, осуществленные армянской стороной, не были проигнорированы мировым сообществом и получили широкое освещение.

"Недопустимо замалчивание фактов вооруженной агрессии против мирного населения, которую можно приравнять к терроризму. Таким образом, игнорирование актов террора по отношению к мирному азербайджанскому населению можно рассматривать как пособничество терроризму, чего должно избегать всякое уважающее себя государство, нацеленное на успешное развитие и налаживание международных связей", – подытожила российский эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)