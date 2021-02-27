В Азербайджане утверждены изменения в закон о государственной пошлине

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Согласно документу, в закон вносятся следующие изменения:

- в п. 10.18 слова "2 маната и за каждую страницу для заверения верности копий и выписок из документов дополнительно" заменяются словами "1,5 маната и за каждую страницу, начиная со второй страницы для заверения верности копий и выписок из документов";

- в конце п. 11.1.5 точка заменяется запятой и пп. 11.1.6 и 11.1.7 добавляются в нижеследующей редакции:

"11.1.6. за заверение в нотариальном порядке документов, предусмотренных для выдачи лицу, обратившемуся для проведения нотариальных действий, в том числе за заверение в нотариальном порядке документов, подготовленных для включения в нотариальное дело";

"11.1.7. за заверение переносов на бумажный носитель информации или копии документов, полученных по электронным информационным система или ресурсам в рамках проведения других нотариальных действий".

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.