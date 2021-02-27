Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О нотариате"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О нотариате".

Согласно документу, в закон "О нотариате" вносятся нижеследующие изменения:

- в шестую часть п. 29 добавляется второе предложение нижеследующего содержания: "За исключением случаев, предусмотренных во второй и третьей частях п. 29 этого закона, в случаях применения освобождения от выплаты государственной пошлины по проведению нотариальных действий по закону "О государственной пошлине" специальные нотариусы не взимают плату за услугу, оказанную в связи с нотариальными действиями";

- добавляется п. 31-1 нижеследующего содержания:

"П. 31-1. Особенности взимания государственной пошлины и платы за проведение нотариальных действий

За заверение копий документов, которые не предусмотрены для выдачи обратившемуся лицу для проведения нотариальных действий, в том числе с целью приложения к нотариальному делу, а также за заверение переноса на бумажный носитель копии документов или информации, полученной по электронным информационным системам или ресурсам в рамках проведения нотариальных действий, не взимается государственная пошлина или плата, а также плата за услугу, оказанную в связи с нотариальными действиями";

- слова "при переносе на бумажный носитель" во втором предложении первой части п. 36 заменяются словами "при переносе на бумажный носитель с учетом п. 31-1 этого закона".

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.