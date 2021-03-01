На пресс-конференции Президент Ильхам Алиев обнародовал искреннее намерение Азербайджана – депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения в Карабахе устойчивого и долгосрочного мира, которого ждал 30 лет. Отвечая на вопрос журналиста британского новостного агентства Teleqraf: «Как по-вашему, можно ли в будущем обеспечить устойчивый мир, предотвращать такие геноциды и есть ли у Азербайджана искреннее намерение поддерживать этот мир в дальнейшем?», Президент Ильхам Алиев ответил, что Азербайджан хочет добиться именно устойчивого мира: «Это единственный путь для того, чтобы перевернуть страницу вражды».

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что как и заявил глава государства, Азербайджан всегда был привержен мирному решению конфликта: «Как отметил турецкий журналист в своих интервью во время 44-х дневной Отечественной войны, глава азербайджанского государства 23 раза говорил о мире. Однако противоположной стороной ни разу таких слов озвучено не было. Для обеспечения устойчивого мира в первую очередь должны полностью соблюдаться все пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. На втором месте – сотрудничество, открытие коммуникаций между странами, отказ армянской стороны от реваншистских призывов и попыток отмщения.

Как отметил Президент Азербайджана, в Карабахе уже заметны проявления устойчивого мира и совместного проживания. К примеру, в настоящее время на освобожденной нами территории в направлении восточного Зангезура, на границе с Зангиланом, азербайджанской армии нет, там только Государственная пограничная служба Азербайджана. Обратите внимание, что там нет никакой напряженности между армянским гражданским населением и азербайджанскими пограничниками. Продолжается мирная жизнь. Мы подошли к границе, разместились, но не перешли ее. Часть сёл пришлась на нашу территорию – там нет армянских вооруженных сил. У Армении не было даже пограничной службы, потому что ее граница с Турцией и Ираном охраняется российскими войсками. Таким образом, мы стоим на своей границе и не предпринимаем никаких негативных шагов в отношении армянского населения. Напротив, дорога протяженностью 20 километров, соединяющая армянские города, проходит через территорию Азербайджана. Мы создаем для этого возможность».

Азер Бадамов подчеркнул, что подписанное 10 ноября трехстороннее заявление составляет основу устойчивого мира, безопасности, экономического развития и интеграции народов: «Это трехстороннее заявление будет точкой опоры для всех документов, которые будут приняты в будущем, и, естественно, останется в силе в качестве главного документа по формированию форматов нового сотрудничества и регионального развития. Армения обязана соблюдать это соглашение, иначе Верховный главнокомандующий вновь задействует свой "железный кулак" – кошмар для армян и гарантию долгосрочного мира и безопасности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)