Пресс-конференция Президента стала очередной победой Азербайджана в информационной войне - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей пресс-конференцией для представителей местных и иностранных СМИ от 26 февраля подал миру еще один пример.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев четко разъяснил реальную ситуацию представителям зарубежных СМИ, ответил на интересующие их вопросы и выразил твердую позицию нашей страны.

"Президент Ильхам Алиев, как всегда, терпеливо, ссылаясь на реальные факты, подробно ответил на все вопросы, продемонстрировав ораторское мастерство. Как известно, пресс-конференция длилась четыре часа, и глава государства подробно ответил на около 50 вопросов.

Особое значение имело проведение пресс-конференции в день годовщины Ходжалинского геноцида. Присутствие в тот день представителей зарубежных СМИ в Баку и то, что они своими глазами увидели, как наш народ с большой скорбью чтит память жертв, было важно с точки зрения доведения до мировой общественности армянского вандализма и жестокости.

Во время этой пресс-конференции глава государства также направил армянам и их сторонникам серьезные послания, указал выступающим с реваншистскими претензиями в Армении их места", - подчеркнула Севиндж Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что эта пресс-конференция стала очередной славной победой Азербайджана на политическом пространстве, в частности в информационной войне.

"Президент Азербайджана также адекватно ответил журналистам, которые попытались задать предвзятые вопросы, предельно ясно объяснив им, что их вопросы безосновательны. Азербайджан, после победы на поле боя, продолжает одерживать победы и на политической арене, в информационной войне. Эти успехи достигаются под руководством главы государства", - подытожила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)