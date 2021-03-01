Министр обороны Азербайджана обсудил с послом Беларуси перспективы развития военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов первого марта встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в нашей стране Андреем Равковым.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью. Генерал-полковник Закир Гасанов выразил уверенность в том, что назначение бывшего министра обороны Беларуси послом в Азербайджане будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами.

Министр обороны, отметив, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Беларусью во всех направлениях, в частности в военной сфере, подчеркнул, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, посол выразил удовлетворение началом дипломатической миссии в Азербайджане и отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-белорусских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

Отметив расширение отношений в различных сферах, посол подчеркнул, что Беларусь также заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в военной области и для этого имеется необходимый потенциал.

В ходе обсуждений была отмечена важность развития двустороннего военного сотрудничества и расширения взаимных связей между министерствами обороны двух стран.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)