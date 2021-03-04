Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает все, что в его силах для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал старший сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он выразил надежду, что Армения со своей стороны также присоединится к этим стараниям.

Притчин сказал, что, несмотря на подписание трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией, в отношениях сторон все еще есть трудности, в ряде которых он отметил внешнеполитические отношения каждой из стран, а также многое другое.

Он сказал, что в Армении некоторые политики воспринимают открытие границ с Азербайджаном и Турцией как предательство, что безусловно очень плохо.

В целом он выразил мнение, что соглашение между сторонами и прекращение огня дают оптимистичные прогнозы на будущее. По его словам, со времен развала СССР – это первый раз, когда стороны имеют возможность начать как экономическое, так и политическое сотрудничество.

Он подчеркнул, что несмотря на войну, никто не хочет возвращаться к конфликтной ситуации.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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