Президент Ильхам Алиев: Не будь сейчас помощи извне, Армения окончательно пропадет

БАКУ /Trend/ - Не будь сейчас помощи извне, Армения окончательно пропадет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Внутренняя стабильность является основным фактором. В Азербайджане это есть. Но посмотрите, есть ли она во многих местах в нашем регионе? Нет. Обратите внимание, какие идут процессы, какие происходят разногласия. Из-за рубежа приезжают, чтобы помирить некоторых. Но для чего тогда нужны процессы внутри страны, если кто-то приезжает из-за рубежа, чтобы помирить кого-то? Или же посмотрите на Армению, не будь сейчас помощи извне, она окончательно пропадет, окончательно! И надеяться ей не на что. Нет никаких основ для развития. Никаких основ для внутренней стабильности. Они даже не могут совершить государственный переворот. Сами не знают, то ли совершили его, то ли не совершили. Сегодня армия не подчиняется власти. Президент говорит: я не занимаюсь политикой, не впутывайте меня в эти дела, дайте спокойно жить. Какой позор! Премьер-министр, о нем мне больше ничего не хочется говорить. Посмотрите и на другие места, я имею в виду постсоветское пространство, другие места. Поэтому должна была быть внутренняя стабильность. За счет чего? За счет политики, за счет единства народа и власти. Не за счет силы. И мы добились этого. Одновременно важную роль здесь сыграли вопросы социального обеспечения, социальной справедливости», - отметил Президент Ильхам Алиев.