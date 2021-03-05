"Ени Азербайджан" – безальтернативная партия нашего народа – депутат

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) – это партия народа. Являясь общенациональной партией, ПЕА объединяет общество в один кулак, и всё население страны ей доверяет.

Об этом в интервью Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент), член ПЕА Малахат Ибрагимгызы.

По ее словам, 44-дневная Отечественная война вновь это продемонстрировала.

"На VII съезде шесть политических партий страны добровольно присоединились к ПЕА. Прошедший период еще раз показал, что "Ени Азербайджан" – безальтернативная партия азербайджанского народа. Самая болезненная проблема нашего народа, а именно вопрос освобождения оккупированных территорий, был решен властью ПЕА", – отметила Малахат Ибрагимгызы.

Депутат добавила, что азербайджанский народ всегда с уважением чтит светлую память основателя партии "Ени Азербайджан" Гейдара Алиева. Сегодня достойным преемником общенационального лидера является уважаемый Президент, победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор Надир Насиров)