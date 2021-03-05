Определился новый состав Правления правящей партии Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся внеочередной VII съезд правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как передает в пятницу Trend, на съезде определился новый состав Правления ПЕА.
Представляем вашему вниманию обновленный состав Правления партии "Ени Азербайджан":
Ильхам Алиев - Президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан"
Мехрибан Алиева - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева
Васиф Талыбов
Тахир Миркишили
Али Ахмедов
Рауф Алиев
Валех Аскеров
Джавид Османов
Ариф Рагимзаде
Хикмет Мамедов (Бабаоглу)
Эльшад Мирбашироглу
Азер Бадамов
Шахин Исмаилов
Рамин Мамедов
Кямал Джафаров
Мубариз Гурбанлы
Эльдар Ибрагимов
Бахар Мурадова
Михаил Забелин
Амин Исмаилов
Анар Искендеров
Эльдар Азизов
Муса Гулиев
Адалет Мурадов
Эльнур Садыгов
Тофик Джахангиров
Таир Будагов
Айнур Софиева
Рамиз Гусейнов
Фуад Ибрагимов
Эльмар Гасымов
Рашад Махмудов
Пярвин Керимзаде
Самир Джафаров
Асиф Аскерли
Эльнара Акимова
Афсун Суджаев
Ульвия Хамзаева
Ровшан Байрамов
Байрам Асланов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)