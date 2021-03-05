Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем Бакинского офиса Совета Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 5 марта принял руководителя Бакинского офиса Совета Европы Золтана Херньеса.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Джейхун Байрамов отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы. В этой связи было сказано, что продолжается диалог между Азербайджаном и организацией, осуществляется ряд проектов. Реализация плана действий Совета Европы по Азербайджану на 2018-2021 годы была оценена в качестве важного инструмента с точки зрения расширения сотрудничества.

В ходе встречи азербайджанский министр проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации, предпринятых мерах и возможностях сотрудничества в регионе.

Золтан Херньес выразил готовность и решимость Совета Европы развивать отношения с Азербайджаном. Он заявил о намерениях представляемой им организации оказать помощь Азербайджану на данном этапе в различных сферах.

Стороны также обменялись мнениями о разработке нового плана мероприятий по сотрудничеству на 2022-2025 годы, реализации новых проектов и взаимных визитах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)