Глава МИД Азербайджана поздравил ректора Университета АДА

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил ректора Университета АДА Хафиза Пашаева по случаю 15-летия учебного заведения.

Как сообщает в субботу Trend, публикация в связи с этим размещена на официальной странице главы МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 15-я годовщина Университета АДА, который является плодом напряженной работы. По этому случаю поздравляю весь коллектив Университета АДА во главе с ректором университета профессором Хафизом Пашаевым и желаю им новых успехов!".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)