Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Польши Збигневом Рау 11 марта состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов проинформировал своего польского коллегу о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также о работе, проделанной нашей страной в данном направлении. Азербайджанский министр акцентировал внимание на том, что освобожденные территории плотно заминированы, и это ежедневно представляет прямую угрозу для жизни людей, однако Армения по сей день отказывается предоставить карты минных полей.

Польский министр Збигнев Рау подчеркнул важность выполнения трехсторонних заявлений, нормализации отношений между двумя странами и усиления роли международных организаций в этом отношении.

Министры также обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе касаемо успешного продолжения политического диалога, расширения экономического сотрудничества, деятельности Межправительственной комиссии по данному направлению и осуществления взаимных визитов на высоком уровне, в том числе по парламентской линии.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)