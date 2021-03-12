Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением о минных полях на освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана выступила с заявлением о немаркированных минных полях на освобожденных территориях Азербайджана, передает в пятницу Trend.

В заявлении выражена серьезная озабоченность по поводу немаркированных минных полей на освобожденных территориях Азербайджана, которые представляют угрозу для жизни, здоровья и безопасности людей.

Сообщается, что 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном закончилась 10 ноября 2020 года на основании трехстороннего заявления, подписанного между Арменией, Азербайджаном и Россией. Территории Азербайджана, которые находились под оккупацией около 30 лет, освобождены в соответствии с международным правом.

«Тем не менее, освобожденные города и села полностью разрушены вооруженными силами Армении, а территории заминированы без маркировки. В период оккупации на этих землях было установлено более 100 000 мин, и Армения до сих пор отказывается предоставить карту минных полей.

После окончания войны десятки людей погибли или были ранены в результате подрыва на этих минах, среди которых 10 погибших и 11 серьезно раненых — это мирные жители. Мины могут оставаться активными и представлять серьезную опасность в течение десятилетий. Это также является серьезной помехой для возвращения в те места вынужденных переселенцев и значительно задерживает процесс восстановления и развития.

Армения, наряду с использованием противотранспортных мин, установила на всех ранее оккупированных территориях и противопехотные мины, что нарушает принцип запрета неизбирательных нападений международного гуманитарного права. При этом Армения отказывается предоставить карты заминированных территорий, что предотвратило бы серьезные последствия для Азербайджана.

Согласно Приложению I к Женевским конвенциям 1949 года нападения неизбирательного характера запрещены.

Армения должна безоговорочно предоставить Азербайджану карты заминированных территорий для обеспечения защиты жизни и здоровья людей.

Я призываю все соответствующие международные организации принять срочные меры в рамках своих полномочий для защиты жизни и здоровья ни в чем не повинных людей и положить конец нарушениям прав человека», — говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)