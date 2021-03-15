Ситуация в регионе кардинально изменилась после заявления от 10 ноября - председатель ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Текущая ситуация в регионе была основной темой проведенных сегодня двусторонних переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе пресс-конференции.

Отметив, что, несомненно, ситуация в регионе кардинально изменилась после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года, она выразила поддержку подписанию данного документа.

Линде отметила, что развитие двусторонних отношений очень важно для Швеции.

(Автор: Джейла Алиева)

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