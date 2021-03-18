Азербайджанская армия, в отличие от армян, не убивала мирных жителей - депутат Милли Меджлиса

Политика 18 марта 2021 18:47 (UTC+04:00)
Азербайджанская армия, в отличие от армян, не убивала мирных жителей - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Сегодня главная задача, стоящая перед Азербайджаном, заключается в восстановлении освобожденных территорий и обеспечении высокого уровня жизни населения. Наше государство принимает системные меры в этом направлении. Проделанная работа находится под личным контролем Президента Ильхама Алиева. Глава государства посещает эти регионы и знакомится с проделанной работой. В этом контексте имеют большое значение поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский и Ходжавендский районы, а также в Шушу.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что в ходе поездок глава государства заложил фундаменты новых объектов, дал поручения в связи с осуществляемыми и предстоящими работами.

"Президент Азербайджана поднял государственный флаг в поселке Гадрут и отметил, что гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке. После освобождения Гадрута мы двинулись на Шушу. Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут", - подчеркнула Гусейнова.

Депутат отметила, что армяне за 30 лет оккупации разрушили все на этих землях.

"Это демонстрирует суть, вандализм и дикость армян. Но в отличие от армян, наша армия не убивала мирных жителей, не разрушала населенные пункты, а руководствовалась принципами гуманизма. Это видно на примере поселка Гадрут. Это моральный кодекс нашего народа. В отличие от азербайджанской армии, армяне сделали своей целью мирное население Азербайджана. Мы были свидетелями кровавых преступлений, совершенных в 1992 году в Гарадаглы, Ходжалы, Агдабане, Баллыгая, в 1993-м - в Башлыбеле, в 2020 году - в Гяндже, Барде, Тертерском и других районах. Убийство детей, женщин и стариков было одной из главных целей агрессора-Армении", - отметила Гусейнова.

Она подчеркнула, что памятной стала и очередная поездка главы государства в Шушу.

"Тот факт, что поездка состоялась накануне праздника Новруз, крайне важен. Это историческое событие. Отмечая Новруз на протяжении 28 лет, мы всегда хотели сделать это в Карабахе, в Шуше. Мы осуществили эту мечту. Во вторник в Шуше был зажжен праздничный костер. В ходе поездки глава государства также ознакомился с реставрационными работами в Шуше. Реконструкция мавзолея Моллы Панаха Вагифа и восстановление наших мечетей являются предметом гордости. Все это дает основание говорить о том, что благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Шуша в скором времени возродится, кроме того, будут восстановлены исторические, культурные и религиозные памятники", - добавила Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджанская армия, в отличие от армян, не убивала мирных жителей - депутат Милли Меджлиса - Gallery Image
Азербайджанская армия, в отличие от армян, не убивала мирных жителей - депутат Милли Меджлиса - Gallery Thumbnail
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