МИД Азербайджана отреагировал на слова главы МИД Люксембурга по Нагорному Карабаху

БАКУ /Trend/ - Это не первый случай, когда министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн делает предвзятые, совершенно необоснованные заявления об Азербайджане, которые не служат обеспечению мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства на ответ главы МИД Люксембурга на вопрос о нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

"Не ускользает от внимания то, что отвечая на вопросы депутата парламента Люксембурга, Жан Ассельборн повторяет тезисы армянской пропаганды.

Прежде чем комментировать ситуацию в других регионах, было бы лучше министру иностранных дел Люксембурга хотя бы ознакомиться с существующими фактами, чтобы не ставить под угрозу авторитет страны, которую он представляет", - отметили в МИД.