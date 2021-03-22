Начался второй этап вакцинации от коронавируса азербайджанских депутатов
БАКУ /Trend/ - Начался второй этап вакцинации от коронавируса депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Trend, в течение недели в соответствии с графиком будут привиты второй дозой вакцины все депутаты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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