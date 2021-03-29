На картах Yandex указано историческое название Ханкенди

БАКУ /Trend/ - На картах поисково-информационной картографической службы Yandex указано историческое название Ханкенди вместо топонима, используемого во время оккупации, сообщает Trend.

Отметим, что ранее Yandex восстановил азербайджанские названия всех улиц города Шуша, которые были переименованы во время армянской оккупации.

Одна из них - улица Панахали хана ранее была названа именем нациста Гарегина Нжде.