На картах Yandex указано историческое название Ханкенди
БАКУ /Trend/ - На картах поисково-информационной картографической службы Yandex указано историческое название Ханкенди вместо топонима, используемого во время оккупации, сообщает Trend.
Отметим, что ранее Yandex восстановил азербайджанские названия всех улиц города Шуша, которые были переименованы во время армянской оккупации.
Одна из них - улица Панахали хана ранее была названа именем нациста Гарегина Нжде.
Как появился первый образ Низами Гянджеви. Был ли прототип, методика восстановления внешнего облика на основе скелетных останков? (ФОТО)
Лента новостей
Как появился первый образ Низами Гянджеви. Был ли прототип, методика восстановления внешнего облика на основе скелетных останков? (ФОТО)
Представление памятника Кавказской Албании в Карабахе как армянского - неуважение к истории Азербайджана - Академия наук
"Азербайджанская промышленная корпорация" планирует начать производство конкурентоспособной продукции
Аллергические заболевания не являются противопоказанием при вакцинации от COVID-19 - минздрав Азербайджана
Сохранение учетной ставки в Азербайджане вызвано признаками восстановления экономической активности - эксперт
Рухулла Сидги – он продал стихотворения отца, чтобы учиться в Москве. Воплотил более 300 образов в 250 городах (ФОТО)
Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к мировому сообществу в преддверии отмечаемого 31 марта Дня геноцида
На лечение в Турцию отправлены еще 27 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане предпринимателей стимулируют к производству продукции с высокой добавленной стоимостью
Французская Alstom предлагает интеллектуальные и "зеленые" решения для обеспечения городской мобильности Азербайджана