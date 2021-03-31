31 марта - День геноцида азербайджанцев

Политика 31 марта 2021 00:01 (UTC+04:00)
31 марта - День геноцида азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - 31 марта - День геноцида азербайджанцев.

После обретения Азербайджаном независимости появилась возможность создать объективную картину исторического прошлого азербайджанского народа. Становятся известными факты, являвшиеся в недалеком прошлом засекреченными, освещаются запретные темы, получают свою подлинную оценку искаженные ранее события.

Геноцид против азербайджанского народа, который неоднократно учинялся и долгие годы не получал политической и правовой оценки, является одной из малоисследованных страниц истории страны.

Подписанные в 1813-1828 годах Гюлистанский и Туркменчайский договоры положили начало разделению азербайджанского народа и азербайджанских исторических земель. В продолжение этой национальной трагедии азербайджанского народа началась оккупация его земель. В кратчайший срок эта политика стала претворяться в реальность, и было осуществлено массовое переселение армян на азербайджанские земли. Геноцид превратился в неотъемлемую часть оккупации азербайджанских земель.

Несмотря на то, что армяне, заселенные на территории Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств, по сравнению с проживавшими там азербайджанцами были в меньшинстве, под покровительством своих заступников они добились образования административного подразделения, называемого "армянской областью". Таким искусственным территориальным делением фактически был заложен фундамент политики изгнания азербайджанцев со своих земель и их уничтожения. Началась пропаганда идеи "великой Армении". С целью "оправдания" образования этого вымышленного государства на азербайджанских землях были реализованы широкомасштабные программы, направленные на фальсификацию истории армянского народа. Искажение истории Азербайджана и в целом Кавказа составляло важную часть этих программ.

Армянские захватчики, вдохновленные химерой создания "великой Армении", в 1905-1907 годах осуществили против азербайджанцев открытые широкомасштабные кровавые акции. Начавшиеся в Баку зверства армян охватили Азербайджан и азербайджанские селения на территории нынешней Армении. Сотни населенных пунктов были разрушены, тысячи азербайджанцев были зверски убиты. Организаторы этих событий, препятствуя открытию существа дела, его правильной правовой и политической оценке, создавали отрицательный образ азербайджанцев, умело маскировали свои авантюристические претензии на землю.

Армяне, умело извлекшие пользу из Первой мировой войны и произошедших в России февральского и октябрьского переворотов, добились реализации своих претензий под знаменами большевиков. С марта 1918 года под лозунгом борьбы с контрреволюционными элементами Бакинской коммуной началось осуществление омерзительного плана, преследующего цель очистить от азербайджанцев всю Бакинскую губернию. Преступления, совершенные армянами в те дни, навечно остались в памяти азербайджанского народа. Тысячи мирных азербайджанцев были уничтожены лишь за свою национальную принадлежность. Армяне поджигали дома, заживо сжигали людей, разрушали жемчужины национальной архитектуры, школы, больницы, мечети и памятники, большую часть Баку превратили в руины.

Геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахынском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана. На этих территориях происходило массовое убийство мирных жителей, были сожжены и стерты с лица земли селения, памятники национальной культуры были разрушены, уничтожены.

После создания Азербайджанской Демократической Республики было уделено особое внимание мартовским событиям 1918 года. Совет Министров 15 июля 1918 года с целью расследования этой трагедии принял постановление о создании чрезвычайной следственной комиссии. Комиссия исследовала мартовский геноцид, начальный этап зверств в Шамахы, тяжелые преступления, творимые армянами на территории Иреванской губернии. Для доведения этих реалий до мировой общественности министерство иностранных дел создало специальную структуру. 31 марта в 1919 и 1920 гг. был объявлен в Азербайджанской Демократической Республике траурным днем. Это была первая в истории попытка дать политическую оценку геноцида азербайджанцев и продолжавшейся более века оккупации азербайджанских земель. Однако падение Азербайджанской Демократической Республики не дало возможности завершить эту работу.

Армяне, использовавшие в своих грязных целях советизацию Закавказья, в 1920 году объявили Зангезур и ряд других земель Азербайджана территорией Армянской ССР.

В последующие периоды с целью дальнейшего расширения политики депортации проживавших на этих территориях азербайджанцев были использованы новые способы. Для этого армяне на государственном уровне добились принятия специального постановления Совета Министров ССР от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР" и массовой депортации азербайджанцев со своих исторических земель в 1948-1953 годах.

Армянские националисты с помощью своих заступников с 50-х годов начали массовую кампанию моральной агрессии против азербайджанского народа. В регулярно распространяемых на бывшем советском пространстве книгах, журналах и газетах они старались доказать принадлежность армянскому народу самых изысканных образцов азербайджанской национальной культуры, классического наследия, памятников архитектуры. Одновременно участились попытки формирования во всем мире отрицательного образа азербайджанцев. Армяне создавали образ "бедного, обездоленного армянского народа", а происходившие в начале века в регионе события умышленно искажали. Таким образом, те, кто творил геноцид против азербайджанцев, сами представлялись как жертвы геноцида.

В начале прошлого века азербайджанцы, подвергаясь массовым преследованиям, были изгнаны из города Иреван и других регионов Армении, где большинство населения были азербайджанцами. Права азербайджанцев грубо нарушались армянами, создавались препятствия получению образования на родном языке, осуществлялись репрессии. Исторические названия азербайджанских селений менялись, происходил не имеющий аналогов в истории процесс искажения топонимики - замены древних азербайджанских топонимов современными названиями.

Фальсифицированная армянская история была поднята до уровня государственной политики и создавала почву для воспитания молодых армян в духе шовинизма. Новое поколение азербайджанцев, воспитанное в духе служения великим гуманистическим идеалам азербайджанской литературы и культуры, подвергалось преследованиям носителями экстремистской армянской идеологии.

Клевета, направленная против моральных ценностей, национальной гордости и достоинства азербайджанского народа, создавала идеологическую почву для политической и военной агрессии. Ввиду того, что политика геноцида, проводимая против азербайджанского народа, не получила политической и правовой оценки, в советской печати исторические факты искажались, а общественное мнение было дезориентировано. Антиазербайджанская пропаганда, осуществляемая армянами и усилившаяся в середине 80-х годов прошлого века, не была своевременно оценена руководством Азербайджана.

Изгнанию со своих исторических земель сотен тысяч азербайджанцев на начальном этапе нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, в Азербайджане также не была дана правильная политическая оценка. Не имеющее правовой основы решение армян о включении в состав Армянской ССР Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и фактический вывод этой области Москвой из подчинения Азербайджана посредством Комитета особого управления азербайджанский народ встретил серьезным недовольством и вынужден был прибегнуть к важным политическим акциям. Хотя во время проведения в республике митингов политика оккупации наших земель подвергалась решительному осуждению, руководство Азербайджана по-прежнему занимало пассивную позицию. Именно вследствие этого в январе 1990 года с целью пресечения народного движения, принявшего массовый характер, в Баку были введены войска, сотни азербайджанцев были уничтожены, стали калеками и были ранены, подверглись физическому насилию.

В феврале 1992 года армяне жестоко расправились с населением города Ходжалы. Вписанная в азербайджанскую историю как Ходжалинский геноцид, эта кровавая трагедия завершилась уничтожением, пленением азербайджанцев, город Ходжалы был стерт с лица земли.

Результатом авантюристского движения, начатого армянами-сепаратистами в Нагорном Карабахе, явилось изгнание со своих родных земель более одного миллиона азербайджанцев. Армянские вооруженные силы оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, тысячи азербайджанцев стали шехидами (погибли), получили увечья.

Души всех наших шехидов уже покоятся с миром. Потому что Азербайджан, за который они отдали жизни, победил 44-дневную войну и восстановил территориальную целостность.

После распоряжения общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года ежегодно 31 марта на государственном уровне отмечается как День геноцида азербайджанцев.

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