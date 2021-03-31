Президент Ильхам Алиев: Международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана

БАКУ/Trend/ -Международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Однако в практической жизни эта поддержка не имела особо большого значения, потому что вопрос не находил решения. Совет Безопасности ООН – высшая международная структура мира – принял 4 резолюции. Эти резолюции требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Резолюции были приняты в 1993 году и оставались невыполненными. Постановления и резолюции других международных организаций поддерживали позицию Азербайджана. Это имело огромное политическое и правовое значение, хотя в реальной, практической плоскости не служило решению вопроса. ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие организации поддерживали справедливую позицию Азербайджана»,- сказал глава государства.