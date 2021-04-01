Китай выполняет свои обязательства в отношениях с Азербайджаном - замминистра
БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень высоко оценивает политические связи с Китаем.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.
По его словам, будучи ответственным партнером, Китай достойно выполняет свои обязательства в отношениях с Азербайджаном, включая связанные с COVID-19.
"Надеемся на продолжение развития на очень высоком уровне наших связей", - сказал Гасанов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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