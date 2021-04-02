Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Пакистаном в сфере предотвращения ЧС
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал соглашение с Пакистаном в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Как передает в пятницу Trend, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден законопроект "Об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций между правительством Азербайджана и правительством Пакистана".
В ходе обсуждений было отмечено, что этот документ внесет важный вклад в укрепление отношений между двумя дружественными странами.
По их итогам законопроект был поставлен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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