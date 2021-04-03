Назначен новый посол Турции в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Джахит Багчи назначен новым послом Турции в Азербайджане.
Как передает в субботу Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete, соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Отметим, что Багчи сменит на этой должности Эркана Озорала.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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